شاهد نوال الزغبي تضع إليسا في موقف محرج.. وميريام فارس تقصف ولا تبالي





وضعت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، مواطنتها وزميلتها إليسا في موقف حرج، وعرّضتها للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرورهما بالموقف ذاته خلال مشاركتهما في حفلات ”ستارز أون بورد“.

وبينما كانت إليسا تحيي إحدى حفلات رحلة ”Stars on Board“ الفنية في أمريكا، صعد أحد الحضور إلى المسرح ليهديها باقة ورد، لكنها، ردت بغضب أنه ”لا أحد يصعد إلى المسرح بعد الآن“، ولامت منظم الرحلة البحرية، يوسف حرب.

وأثار تصرف إليسا آنذاك، انتقادات لها من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تعجبوا من تصرفها مع الشاب الذي صعد إلى المسرح ليهديها الورد، وهاجموها باعتبار أن ”الجمهور هو سبب شهرتها“.

في المقابل، فقد لاقى تعامل المطربة اللبنانية نوال الزغبي، مع الموقف نفسه وعلى المسرح ذاته، إعجابا واسعا من قبل الجمهور، الذي أشاد بتصرفها مع فتاة صعدت إلى المسرح لتهديها باقة ورد أيضا.

وجاء من ضمن التعليقات على الفيديو المتداول من حفل نوال الزغبي، ”ليه ما طردتها من المسرح واحرجتها قدام كل العالم.. الفن أخلاق“، ”اليسا كانت سنفور غضبان مافي شي عاجبها.. نوال ريلاكس اكتر“.

وردت إليسا على منتقدي تصرفها في تغريدة دونتها عبر حسابها في موقع تويتر، قالت فيها ”أعيد وأكرر لجميع الحاقدين.. موتوا بغيظكم“، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة بغض النظر عما يقولونه أو يفعلونه.

كذلك، دخلت على خط هذه الأزمة، الفنانة ميريام فارس، التي أعادت نشر فيديو عبر حسابها في تويتر، يظهر تعاملها مع جمهورها، ويوثق لقطات احتضانها لأشخاص مختلفين من الجمهور على المسرح وفي مناطق متعددة.

وعلّقت ميريام فارس على الفيديو بالقول ”الانسان مواقف.. ونحنا بلا جمهورنا ما منسوى شي“، وهو ما فتح باب الهجوم عليها من قبل جمهور إليسا باعتبار أن التغريدة موجهة لمحبوبتهم.

وجاء من ضمن التعليقات على تغريدة ميريام فارس ”فظيعة كيف دايما بتستغلي كل موقف بخص المخلوقة وبتعربشي عليه.. الموضوع ما بخصك لا من قريب ولا من بعيد ودحشتي حالك فيه“، ”ميريام فارس تقصف ولا تبالي“.

مزمز