تعاني من زحمة الرسائل على آيفونك؟.. إليك أبسط الحلول





لطالما كانت فكرة تنظيف هاتفك من الرسائل غير الضرورية في المنصاب عبئاً ثقيلاً، إلا أن على كل مستخدمي آيفون تعلم خدعة iMessage التي تنظف صندوقك الوارد دون أي عناء.

فإذا كنت من مستخدمي آيفون كل ما عليك فعله هو التأكد من تحديث هاتف آيفون الخاص بك إلى أحدث البرامج.

طريقة ولا أسهل

ثم انتقل إلى الإعدادات، بعدها إلى عام، ثم تحديث البرنامج للتحقق.

بعدها افتح الإعدادات مرة أخرى واختر الرسائل.

أيضاً قم بالتمرير لأسفل وانقر على تصفية المرسلين غير المعروفين ضمن تصفية الرسائل.

انتقل بعدها إلى تطبيق الرسائل، واختر عوامل التصفية في الزاوية العلوية اليسرى، سترى أن رسائلك مقسمة.

وسيكون لديك فلاتر لكل الرسائل والمرسلين المعروفين والمرسلين غير المعروفين، فإذا كنت تريد أصغر صندوق وارد، عليك ترك الرسائل مفلترة بواسطة المرسلين المعروفين.

أما إذا كنت تريد العودة إلى البريد الوارد العادي، فما عليك سوى تصفية جميع الرسائل.

تعمل هذه المرشحات للنصوص المرسلة عبر الرسائل القصيرة وكذلك iMessage.

وإذا ظهر شخص تعرفه في عامل التصفية Unknown Senders، فأضفه كجهة اتصال لسحبه إلى صندوق الوارد المعروفين.

يشار إلى أنه تمت مشاركة هذه الحيلة عبر تطبيق تيك توك، وحصدت أكثر من 45000 إعجاب.

كما يمكنك تغيير الإعدادات في أي وقت إذا لم تعجبك الميزة.

مزمز