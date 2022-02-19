شاهد لص يقع في ورطة غير متوقعة بعد انتهائه من سرقة متجر في أمريكا





رصدت كاميرا مراقبة داخل أحد المتاجر الأمريكية ما حدث للص كان يحاول تنفيذ عملية سرقة بداخله.

ونشرت شرطة أوكلاهوما مقطعًا مصورًا للسارق الذي حوصر داخل المتجر، وأظهرته اللقطات وهو يحاول جاهدًا الخروج من النافذة التي لم تعد تفتح؛ حسب وكالة “سبوتنك”.

وعلقت الشرطة على الفيديو بقولها: “عندما تنجح بالدخول، ولكنك لا تستطيع تحديد كيفية الخروج”.

لكن شريكة اللص في الجريمة جاءت بسرعة وأرشدته إلى طريقة فتح النافذة، فتمكن في النهاية من الهرب، لكن بعدما ترك الثلاثة لصوص لقطات واضحة لوجوههم، تم نشرها في الفيديو.

وطالبت شرطة أوكلاهوما المواطنين بالمساعدة في التعرف على المتورطين في السرقة، معلنة أنه تم توقيف أحدهم وجار البحث عن اثنين.

مزمز