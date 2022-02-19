شاهد بالفيديو.. عريس يجلد بالسوط حارس الفنانة ندى القلعة





أخذت الحماسة حارس “بودي قارد” الفنانة السودانية ندى القلعة للمشاركة حيث تعرض برغبته للضرب والجلد بالسوط من عريس في إحدى المناسبات أو ما يعرف بالبطان في السودان .

الجلد أو البطان من العادات الراسخة عند بعض قبائل السودان وهى من الطقوس المصاحبة لمناسبات الأعراس عند تلك القبائل حيث يتطوع الشباب بالجلد امام الفتيات والنساء ويقوم العريس بمهمة جلد المتطوعين بالسياط فى ظهورهم وسط أهازيج وزغاريد النساء.

وكشف مقطع الفيديو المنشور على موقع يوتيوب شاهدته كوش نيوز مشاركة حارس “بودي قارد” الفنانة السودانية ندى القلعة بخلع قميصه ويتعرض للجلد وهو مبتسم.

وعرف «البطان» أنه من مظاهر استعراض الشجاعة والصبر على المكاره، ويصاحب طقوس الزواج في اغلب الأحيان، ويمارسه الشبان صغارا وكباراً.

الخرطوم (كوش نيوز)