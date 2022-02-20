وجبة “مديدة الحلبة” تحقق شهرة عالمية عبر نجم السوشيال ميديا السوداني “فائز الطليح”





حققت الوجبة السودانية السريعة “مديدة الحلبة” شهرة عالمية، عبر الترويج لها من قبل نجم السوشيال ميديا السوداني “فائز الطليح”، على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الطليح الشهير بمقاطع “مديدة الحلبة” لـ(كوش نيوز) وصلته اتصالات عديدة من داخل وخارج السودان، مشيدين بأهمية تناول هذه الوجبة الصحيّة الدسمة، وترويجه لها.

ومن المثير أن تعرّف عليها مواطنين من جنسيات عربية، وحتى خواجات بدول غربية وأدمنوا تناولها، وقال أحد المتصلين على “الطليح” بأن الوجبة أصبحت مثار إعجاب وُشهرة في مكان إقامته بأمريكا.

وحظي “الطليح” الذي ينحدر من قرية أرقي شمالي السودان، بشهرة واسعة داخليا وخارجيا، من خلال مقاطعه على تيك توك والتي يخصصها للحديث عن مديدة الحلبة، بأسلوب كوميدي وطريف، أصبح محط إعجاب الكبار والصغار.

الخرطوم: (كوش نيوز)