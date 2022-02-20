بابكر سلك يكتب: بالحتة الفيها الحديدة





*الليلة يوم الرجال.

*الليلة نقول بسم الله ونبدأ المشوار.

*ماشامين ريحة مطار.

*لكن دايرين نمشي لي قدام شوية.

*إن شاء الله نصل العمارات.

*المهم نمشي لي قدام.

*لا أظن أن هناك مريخياً يستفيد من خسارة المريخ.

*فالتاريخ لايقول خسرنا في عهد من .

*ولكنه يقول خسر المريخ وخرج في عام كذا.

*وقد يسجل التاريخ عبارة عهد من في حال تحقيق البطولة .

*وهاهو قد سطر أن أول فوز سوداني ببطولة إفريقية كان من نصيب المريخ.

*وكان في عهد الراحل المقيم فينا بإنجازه عبدالحميد حجوج .

*لكن لن نذكر لما طرنا من الأشانتي في عهد من.

*ولم نذكر لما طرنا من التمهيدي كتيييير في عهد من ومن ومن .

*لأن الأشخاص لايمجدهم إلا التتويج .

*فجيل مانديلا ممجد بإنجازه.

*وعلى هذا الجيل من الإداريين واللاعبين أن يعملوا بجد على التتويج إن كانوا يريدون ذكراً لهم على صفحات التاريخ .

*وإن فشلوا لاقدر الله فأن لهم أجر المحاولة ولهم منا كامل الإحترام.

*لذا .

*ولكل ذلك.

*علينا بالوقوف وبقوة مع المجلس ومع اللاعبين.

*ومع كل يعمل يقود الكيان للإنتصار.

*أيها الناس.

*إن كانت الجماهير ممنوعة من دخول الاستاد بالخرطوم .

*فالأفضل اللعب بمساندة خمسة الف مشجع بالقاهرة.

*ونحنا بالقاهره كتااااااااار.

*سودانيو الدقي براهم بملوا استاد السلام.

*وحتى في مباراتي الأهلي.

*نستطيع أن نقاسمهم المدرجات.

*إذاً كل المطلوب أن تصفي القلوب وتتجه لهدف واحد مشترك هو نصرة الزعيم وتقدمه بقوة في روليت المجموعة .

*الآن روليت المجموعة بقول صن داونز في المركز الأول بثلاث نقاط وهدف وماعليهو هدف من مباراة واحدة.

*الأهلي في المركز التاني بنقطة ولا له ولا عليه هدف وكورة في الماسورة من مباراة واحدة.

*الهلال في المركز التالت بنقطة من ستة وعليه هدف وكورة في ماسورتو.

*الزعيم يستفتح حصالة نقاطة اليوم.

*من الليلة بالليل يجب أن يبقى روليت المجموعة كالآتي .

*المريخ في الصدارة بثلاثة نقاط وثلاثة أهداف ولاعليه شي من مباراة واحدة.

*صن داونز في المركز التاني بتلاتة نقاط وله هدف وعليه تلاتة من مباراتين .

*الأهلي في المركز التالت بنقطة ولاله أو عليه هدف وعندو كورة في ماسورة الماسورة.

*الماسورة أقصد أبو الهل الرجل المناسب في المكان المناسب .

*يسويها الله .

*وربنا بسويها لو صفينا النية.

*ووحدنا الهدف.

*وأصبحت القلوب نقية.

*إذاً الكورة في ملعب السلام.

*سلام أمة المريخ مع بعضها البعض الذي إفتقدته سنينا.

*ثم بعد ذلك تصبح الكورة في ملعب السلام بالقاهرة.

*المهم .

*أمس أفشة أدى الهلال بالحتة الفيها الحديدة ولكنها دقت في الحديدة .

*ولو ما الحديدة كان طار كيس إدارة الهلال الجديدة.

*وكان طار كيس الجهاز الفني وسافر بدون فحص الكورونا .

*لكن ربنا قاسم للمدرب شوية رزق بالسودان.

*أعتقد الجمعة القادمة رزق الزول ده بنقطع عند الأهلة.

*حاسي كده.

*أيها الناس.

*دعواتكم من قلوبكم العامرة بحب المريخ لنصر المريخ .

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*والينا المكلف بينا .

*عارف أنو في ولايتك دي في حاجة اسمها باعوضة مافضلت شي فينا؟.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال الباعوض ذاتو محتج قال الناس دي بقت تقليد ما أصلية…معقولة تفتح الزول جديييد تلقاهو فاضي نقطة دم مافيهو؟؟؟دي حكومة شنو دي؟.

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة