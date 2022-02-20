درجات الحرارة تحافظ على ارتفاع قيمها فى معظم انحاء البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى والمحافظة علي قيمها فى معظم انحاء البلاد مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة فى معظم أنحاء البلاد. واشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس تتمثل في مرتفع جوي يغطي شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد . ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى زالنجي وتوقعات ان تتعرض كل من وادي حلفا ،ابوحمد ،دنقلا ،كريمة َ،عطبرة ،شندي ،الخرطوم ،كسلا وحلفا الجديدة والضعين ،الدويم ،ود مدنى ،القضارف،الفاشر ،سنار ،الجنينة ،كوستى ،الأبيض ،ام بنين ،ابو نعامة ،بابنوسة ،النهود ،نيالا ،رشاد ،كادوقلى لاتربة مثارة وتنشط حركة الرياح ببورتسودان وحلايب ،شلاتين والدمازين.

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