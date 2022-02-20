وفيات وإصابات في حادث مروري بطريق النيل الأبيض





توفي (9) أشخاص وأصيب آخرون بأذىًّ جسيم إثر حادث مروري على طريق النيل الأبيض كوستي وقع نتيجة لاصطدام (لوري اوستن) وعربة بوكس.

ويعود الحادث بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إلى تحرك مركبة لوري في طريقها من قرية السبعة إلى المقينص الجبل بطريق ردمية الراوات، وكان مساره من اتجاه الشمال إلى الجنوب، وبالقرب من قرية غبيش ونسبة للسرعة الزائدة اصطدم مع مركبة بوكس قادمة من الجنوب إلى الشمال، ما أسفر عن وفاة سائق البوكس و(8) آخرين وإحداث تلف بالمركبات.

وفور تلّقي شرطة المرور للبلاغ، تم تحريك دورية لموقع الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقل الجثامين للمشرحة واسعاف المصابين لمستشفى كوستي.

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