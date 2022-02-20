قنصل روسيا يؤكد استعداد بلاده لاستقبال مصابي الثورة السودانية





التقى منسق اللجنة الفنية لمصابي ثورة ديسمبر المجيدة محمد عثمان بمكتبه بالامانة العامة لمجلس الوزراء مساء اليوم، قنصل سفارة روسيا الاتحادية بالخرطوم امبار تسوميان، بحضور مدير إدارة القنصليات وشؤون الجاليات بوزارة الخارجية السفير حسن صالح سوار الدهب وممثلي مصابي الثورة.

وبحث اللقاء خطة الّلجنة الفنية لعلاج مصابي الثورة وفتح فرص لعلاج المصابين بالخارج (خاصة إصابات العيون)، بجانب وضع الترتيبات الطبية لاستقبال مصابي ثورة ديسمبر بالمستشفيات الروسية وتسهيل إجراءات علاجهم.

من جانبه، أبدى القنصل الروسي، استعداد بلاده لاستقبال مصابي الثورة وتذليل كافة الصعوبات وتسهيل إجراءات علاج المصابين.

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