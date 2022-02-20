شاهد بالصور.. المطربة ايمان الشريف تفاجىء “البرينس” بمشاركته عيد ميلاده





فاجأت المطربة السودانية الشهيرة “ايمان الشريف”، نجم السوشيال ميديا محمد مصطفى الشهير ب”البرينس” الاحتفال بعيد ميلاده، الـ22.

وظهرت الشريف في صور مع البرينس، وهي تقدم له تورتة عيد الميلاد، وتترنم باحدى الاغنيات.

وعبر “البرينس” عن هذا اليوم بقوله: رغم الضغوط النفسيه وفي ظل الاكتئاب العام، دي الموقفانا على الحياة، أنا ما فارق معاي اليوم الفارق معاي مشاعر الناس الحولي لانو اليوم مجرد تاريخ في الأوراق الثبوتية.

وأضاف: شكراً ليك كتير على المفاجأة الحلوة الذي شكلك وصوتك دي الغالية .ماسكه الجو.

الخرطوم: (كوش نيوز)