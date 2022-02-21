شاهد بالفيديو: بعد شائعة زواجها من طه سليمان.. المودل اية آفرو: لا أهتم بالتعليقات السلبية وسأواصل عملي





خرجت حسناء السوشيال ميديا المودل اية أفرو في فيديو بعد شائعة زواجها من الفنان الشاب طه سليمان والتي إنتشرت بمنصات التواصل الإجتماعي المختلفة فور ظهورهما في عمل جمع بينهما ، الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا ينقلون الصور وينشرون شائعة الزواج ، حيث كان الفيديو عبارة عن “كليب” شاركت فيه المودل آيه أفرو الفنان طه سليمان إحدى أغنياته.

وبحسب ماشاهدة محررة(كوش نيوز) فقد ذكرت أفرو إنها سعيدة جداً بعد رؤية التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي رفقة فيديوهات رقص العروس الذي كانت تؤديه في الفيديو ،حيث أضافت إنها تصبح أكثر سعادة عندما تقدم عملاً أو نموزجاً لطقوس الزواج السودانية وختمت حديثها قائلة لا أهتم بما يقوله الآخرين لكنني سعيدة ومبسوطة بما أقدمه على الرغم من التعليقات السلبية التي أجدها.



نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)