بابكر سلك يكتب.. خارج أرضنا البركة في عرضنا





*زماااااان في قصة.

*بدري الكلام ده .

*زمن الجاهلية الأولى .

*قالوا في خواجة جا السودان.

*الجماعة إحتفلوا بيهو .

*جابوا العشا شيات ونيات وجبن وزيتون والذي منو .

*الكلام ده بدري شديد.

*بدوا بالجبنة والزيتون لزوم الذي منو .

*الوكت داك كلو شي حلال.

*بدري الكلام ده .

*الخواجة أدوهو سجارة بألوانها المختلفة قال ما بدخن.

*أدوهو هيروين .

*قال ما بشم .

*بدري الكلام ده.

*أدوهو من الباغة قال ما بشرب.

*واحد من جدودنا الكانوا في العشا .

*قال للخواجة .

*يا خواجة إنت لا بتشرب لا بتنصقع لا بتسف لا بتسجر ولا بتأكل مال الدولة.

*الكافر ليها شنو؟.

*طرأ هذا السؤال عليّ وأنا أشاهد المريخ بالأمس ولقطات لكلارك.

*يا خواجة .

*اللاعب بيها شنو؟.

*وخواجه لي شنو؟.

*وخواجه لي منو؟.

*نحن ما مدربين.

*وكتاب الله ما بناباهو .

*لكن الفيك إتعرفت.

*الخواجه ليها شنو؟.

*لاعب لينا بي تلاتة خمسة أتنين؟.

*إنت ما كلموك قالوا ليك نحن كرهتنا في الحياة دي الرقم 352 ؟.

*في معسكرنا الشهرين ده .

*الغرفة 352 ماقعدنا فيها.

*ده خواجة شنو ده ياربي؟.

*ولا صعوط ما بتسف؟.

*الخواجة الليك شنو؟.

*أيها الناس .

*قطعاً الناس بتكون حملت ناس المسؤولية .

*وفي ناس بتبرر للناس الأولانيين.

*وفي ناس جابوا أسباب غريبة وناس جابت مبررات وهمية .

*في ناس قالوا السبب سوداكال لأنو أجبرنا نلعب بره الديار .

*وفي ناس قالوا السبب المعسكر الطويل .

*في محاولة منهم للتقليل من شأن المجلس وتحميله مسؤولية التعادل وقبح الآداء .

*وفي ناس قالوا من المدرب.

*وشككوا في خواجيتو .

*وفي ناس قالوا السبب المدرب الأولاني القعد شهر قال شغال تكتيك واللياقة بجيبها بعدين .

*كتير القالوهوا الناس .

*لكني أرى .

*أن اللاعبين هم السبب المباشر

*بدون خطة كان بالإمكان أفضل مما كان.

*أكيد المدرب ما قال ليهم مرروا الكورة غلط .

*وأنا ده .

*المسكين ده .

*لو قعدت شهرين بالحراسة آكل وأشرب كان غلبت صن داونز ولو قابلتو بالفاتيكان .

*والحراسة لغير الناطقين بها.

*القاعدين في مصر شهرين.

*هي اللومان .

*فاهمني ياحبيبي .

*والحمد لله على التعادل.

*فقدنا أرضنا وما فرطنا في عرضنا.

*بعض إخفاق اللاعبين ممكن نردو للتوليف في الخانة.

*وإن كان هذا ليس بالمبرر الكافي للاعب محترف بقبض بالمليارات.

*والحقيقة إنو كورتنا بعيدة بعد الديمقراطية عن بلد فيها جيش

*فإن نلزم جادة الطريق .

*حا نطير أكتر من طيران شيكات الجوكية .

*مباراة يجب ألا تكون للنسيان.

*حتى نستفيد منها .

*نحن لسه فيها .

*وبالإمكان مسح الصورة المهزوزة أمام الزبون .

*زماااااااان .

*بدري الكلام ده .

*كنا بنمشي مصر شهر العسل.

*وأردنا أن نعيد الكرة .

*لكن بالشفناهو أمس ده .

*الله يستر ما يسوقونا مصر .

*أيها الناس .

*بعد غربة وشوق .

*شفنا المريخ .

*نغالب فيهو .

*يدرن لينا .

*ربنا شاف حازم ووفر ليهو الحافز.

*المهم .

*كورة الجمعة إذا لم يتغير الحال.

*من القاهرة ولي ترس الشمال .

*يمكن تعتبر لأولادنا مساهمة وطنية .

*الغريبة الخواجة طلع توني.

*الخواجة ليها شنو الزول ده؟.

*أيها الناس .

*أتوقع أن يخرج إلينا الإعلام إياه بمانشيتات .

*مدرب صن داونز يقول الهلال أفضل من المريخ بكثير .

*لم نسمع بالمريخ ولكن الهلال تسبقه سمعته .

*نيلسون مانديلا كان يعشق الهلال ويكلمنا عنه وهو بالمعتقل.

*ويقول كأس مانديلا المريخ شالو سلبطة وكان أولى به الهلال .

*أيها الناس .

*إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .

*أيها الناس .

*إن تنصروا الله ينصركم .

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا المكلف بينا .

*متأكدين مصر دي مؤمّنه لينا؟.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال البيض أمس في مصر بالهبل ما عارفين في السودان الطبق بي ألفين ؟؟؟؟؟

وإلى لقاء.

صحيفة الانتباهة