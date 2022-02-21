بابكر سلك يكتب.. خارج أرضنا البركة في عرضنا
*زماااااان في قصة.
*بدري الكلام ده .
*زمن الجاهلية الأولى .
*قالوا في خواجة جا السودان.
*الجماعة إحتفلوا بيهو .
*جابوا العشا شيات ونيات وجبن وزيتون والذي منو .
*الكلام ده بدري شديد.
*بدوا بالجبنة والزيتون لزوم الذي منو .
*الوكت داك كلو شي حلال.
*بدري الكلام ده .
*الخواجة أدوهو سجارة بألوانها المختلفة قال ما بدخن.
*أدوهو هيروين .
*قال ما بشم .
*بدري الكلام ده.
*أدوهو من الباغة قال ما بشرب.
*واحد من جدودنا الكانوا في العشا .
*قال للخواجة .
*يا خواجة إنت لا بتشرب لا بتنصقع لا بتسف لا بتسجر ولا بتأكل مال الدولة.
*الكافر ليها شنو؟.
*طرأ هذا السؤال عليّ وأنا أشاهد المريخ بالأمس ولقطات لكلارك.
*يا خواجة .
*اللاعب بيها شنو؟.
*وخواجه لي شنو؟.
*وخواجه لي منو؟.
*نحن ما مدربين.
*وكتاب الله ما بناباهو .
*لكن الفيك إتعرفت.
*الخواجه ليها شنو؟.
*لاعب لينا بي تلاتة خمسة أتنين؟.
*إنت ما كلموك قالوا ليك نحن كرهتنا في الحياة دي الرقم 352 ؟.
*في معسكرنا الشهرين ده .
*الغرفة 352 ماقعدنا فيها.
*ده خواجة شنو ده ياربي؟.
*ولا صعوط ما بتسف؟.
*الخواجة الليك شنو؟.
*أيها الناس .
*قطعاً الناس بتكون حملت ناس المسؤولية .
*وفي ناس بتبرر للناس الأولانيين.
*وفي ناس جابوا أسباب غريبة وناس جابت مبررات وهمية .
*في ناس قالوا السبب سوداكال لأنو أجبرنا نلعب بره الديار .
*وفي ناس قالوا السبب المعسكر الطويل .
*في محاولة منهم للتقليل من شأن المجلس وتحميله مسؤولية التعادل وقبح الآداء .
*وفي ناس قالوا من المدرب.
*وشككوا في خواجيتو .
*وفي ناس قالوا السبب المدرب الأولاني القعد شهر قال شغال تكتيك واللياقة بجيبها بعدين .
*كتير القالوهوا الناس .
*لكني أرى .
*أن اللاعبين هم السبب المباشر
*بدون خطة كان بالإمكان أفضل مما كان.
*أكيد المدرب ما قال ليهم مرروا الكورة غلط .
*وأنا ده .
*المسكين ده .
*لو قعدت شهرين بالحراسة آكل وأشرب كان غلبت صن داونز ولو قابلتو بالفاتيكان .
*والحراسة لغير الناطقين بها.
*القاعدين في مصر شهرين.
*هي اللومان .
*فاهمني ياحبيبي .
*والحمد لله على التعادل.
*فقدنا أرضنا وما فرطنا في عرضنا.
*بعض إخفاق اللاعبين ممكن نردو للتوليف في الخانة.
*وإن كان هذا ليس بالمبرر الكافي للاعب محترف بقبض بالمليارات.
*والحقيقة إنو كورتنا بعيدة بعد الديمقراطية عن بلد فيها جيش
*فإن نلزم جادة الطريق .
*حا نطير أكتر من طيران شيكات الجوكية .
*مباراة يجب ألا تكون للنسيان.
*حتى نستفيد منها .
*نحن لسه فيها .
*وبالإمكان مسح الصورة المهزوزة أمام الزبون .
*زماااااااان .
*بدري الكلام ده .
*كنا بنمشي مصر شهر العسل.
*وأردنا أن نعيد الكرة .
*لكن بالشفناهو أمس ده .
*الله يستر ما يسوقونا مصر .
*أيها الناس .
*بعد غربة وشوق .
*شفنا المريخ .
*نغالب فيهو .
*يدرن لينا .
*ربنا شاف حازم ووفر ليهو الحافز.
*المهم .
*كورة الجمعة إذا لم يتغير الحال.
*من القاهرة ولي ترس الشمال .
*يمكن تعتبر لأولادنا مساهمة وطنية .
*الغريبة الخواجة طلع توني.
*الخواجة ليها شنو الزول ده؟.
*أيها الناس .
*أتوقع أن يخرج إلينا الإعلام إياه بمانشيتات .
*مدرب صن داونز يقول الهلال أفضل من المريخ بكثير .
*لم نسمع بالمريخ ولكن الهلال تسبقه سمعته .
*نيلسون مانديلا كان يعشق الهلال ويكلمنا عنه وهو بالمعتقل.
*ويقول كأس مانديلا المريخ شالو سلبطة وكان أولى به الهلال .
*أيها الناس .
*إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
*أيها الناس .
*إن تنصروا الله ينصركم .
*أها .
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا المكلف بينا .
*متأكدين مصر دي مؤمّنه لينا؟.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال البيض أمس في مصر بالهبل ما عارفين في السودان الطبق بي ألفين ؟؟؟؟؟
وإلى لقاء.
صحيفة الانتباهة