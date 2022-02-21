نجا من حكم الإعدام فمات فرحاً





تسببت الفرحة المفرطة في وضع نهاية حزينة لمتهم بالقتل في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، بعدما أصدرت المحكمة قرارها بالعفو عنه.

وتوفي الرجل، البالغ من العمر 55 عاماً، فوراً بعد سماع نبأ العفو عنه وإلغاء حكم الإعدام، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» نقلاً عن صحيفة «همشهري».

وكان الراحل، واسمه أكبر، ارتكب جريمة قتل منذ 18 عاماً، لكنه كان يكافح كابوس المشنقة طوال هذا الوقت.

وعلم أكبر أن والدي القتيل قد سامحاه، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجلطة من شدة الفرح، وفقد حياته بعد ساعة من نقله إلى المستشفى.

صحيفة البيان