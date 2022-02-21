12 ساعة تعذيب لامتناعها عن منحه “حقه الشرعي” يوم الجمعة





في اعتداء صارخ، أقدم رجل على التعدي على زوجته بالضرب والتعذيب المتواصل لمدة 12 ساعة في محافظة البحيرة؛ لأنها امتنعت عن إعطائه “حقه الشرعي” قبل صلاة الجمعة.

ورصدت الإعلامية المصرية نهال طايل، قصة فتاة من حوش عيسى بمحافظة البحيرة، تفاصيل تعرضها للاعتداء من زوجها 12 ساعة متواصلة. وفقاً لموقع “صدى البلد”.

وقالت الزوجة هالة عبر مداخلة هاتفية إن زوجها طلب منها علاقة شرعية وقت صلاة الجمعة فرفضت، فقام بربطها في السرير، ومن ثم قام بإيصال “سلك كهرباء” لجسدها.

وتابعت هالة قائلة: “بعد الكهرباء والضرب والخنق سحبني للمطبخ وفتح أنبوبة البوتاجاز وجاب هدوم ولع فيها ورماني فوقها”.

وأوضحت الزوجة أنها زحفت حتى خرجت من المطبخ، فوجدته ممسكا بعصاه وانهال بالضرب على جسدها ثم رأسها، معقبة: “خدت 60 غرزة في رأسي”.

صحيفة البيان