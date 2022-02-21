القبض على رئيس شركة كُبرى بتهمة الاستيلاء على (سكر رمضان) بالجزيرة





كشفت اللجنة التسييرية للاتحاد التعاوني بولاية الجزيرة عن القبض على المتهم (أ.ص.ع) في البلاغ المدون ضده منذ العام 2021م بواسطة الاجهزة الامنية بسبب سكر رمضان الماضى، واشار سكرتير اللجنة التسيرية للاتحاد التعاوني بالجزيرة د. عبدالمنعم اسماعيل (منعش) ترحيل المتهم من ولاية الخرطوم الى ولاية الجزيرة، واستعرض منعش في تنوير صحفي بدار الاعلاميين بودمدني امس، وتشير حيثيات الاتفاق الذي تم ما بين الاتحاد التعاوني لولاية الجزيرة والمتهم الذي يرأس إحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال التجارة بغرض توريد (40) الف جوال سكر بمبلغ (118) مليون جنيه لصالح الجمعيات التعاونية بالجزيرة (سكر رمضان) وذكر أنه تم توريد المبلغ حسب الاتفاق المبرم معه في حساب الشركة غير أن المتهم لم يف بالالتزام وتواري عن الانظار مما دعا ادارة التعاون بتدوين بلاغ ضده منذ العام الماضي، وقال: لقد ظللنا طيلة الأشهر الماضية نلاحق الجهات الرسمية والشرطية للقبض على المتهم.

وأكد منعش بأنهم ونتيجة لتلك الحادثة دون بلاغ ضد اللجنة التسيرية الاتحاد التعاوني وتم إلقاء القبض على الضباط الثلاثة واردف: مكثنا داخل الحبس لمدة شهرين و(10) أيام وكل هذه الفترة كان المتهم طليقاً يمارس هواية الاحتيال حتى أنه لبس ثوب السياسة مترأساً التجمع الثوري المستقل بعد انقلاب (25) اكتوبر كما يدعي.

مدنى: مزمل صديق

صحيفة الجريدة