شاهد نجمة طيور الجنة جنى مقداد ترتدي الحجاب وعائلتها تحتفل بها





كشفت جنى مقداد نجمة قناة طيور الجنة، عن خبر مفاجئ لمتابعيها، حيث أعلنت عن ارتدائها للحجاب في حفل أقامته لها عائلتها.

وفي هذا السياق، نشرت جنى مقداد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور (انستغرام) والذي يصل فيه عدد متابعيها إلى 1.3 مليون متابع.

وعلَّقت جنى على الصورة قائلة: “الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء”.

وقام الشاب المعتصم بالله مقداد شقيق جنى بنشر مقطع فيديو لحفل الحجاب الذي أقيم عبر قناتهما الرسمية على موقع (يوتيوب)، و ظهر في مقطع الفيديو ممر المنزل حيث كان مزيَّن بباقات الورود مع لافتات كتب عليها “أميرة بحجاب”، وظهرت البالونات الوردية والبيضاء والأرجوانية، وصورة كبيرة لها بالحجاب.

و أشاد المتابعين بعدد وجمال الهدايا المقدمة لنجمة طيور الجنة، حيث كان من ضمنها حقيبة سفر وتذكرة طيران و باقات ورود وهدايا أخرى لم يكشفوا عنها.

وقدم الوليد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة في مقطع الفيديو رسالة مؤثرة لابنته يتحدث فيها عن مراحل عمرها وصفاتها الحميدة ومشاعره تجاهها.

وقد لاقى مقطع الفيديو أكثر من 3 ملايين مشاهدة وآلاف التعليقات، وعلق إبراهيم السيلاوي وهو أحد العاملين في القناة لخبر جنى حيث قال: “مبااارك مبااارك يا جناوي ربنا يحميك ويسعدك يا عمو، روووعة بالحجاب، فيما قالت متابعة أخرى”، و أضافت أخرى “أميرة ياجنى .. تبارك الرحمن على احلى الصبايا”.

مزمز