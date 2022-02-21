البرلمان العربي يرفض تشغيل سد النهضة بشكل أحادي





ندّد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بإعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، مؤكداً الرفض التام لتلك الخطوة التي اعتبرها مساساً خطيراً بالحقوق المائية لمصر والسودان.

وقال العسومي في بيان اليوم، إن الخطوة الإثيوبية تمثل أيضاً انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي، بما في ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015.

وطالب رئيس البرلمان أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب، مؤكداً أن هذه التصرفات “لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دولياً.

وشدد العسومى على وقوف البرلمان العربي بجانب مصر والسودان فيما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

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