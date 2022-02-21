مدارس الخرطوم تستأنف الدراسة غداً





أكد المدير العام المكلف بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم د. قريب الله محمد أحمد، أن الوزارة على استعداد تام لاستئناف الدراسة غداً الثلاثاء، عقب الاستقرار الذي شهده الوضع الصحي بالولاية بانحسار عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) الموجة الرابعة.

وأشار قريب الله بحسب (سونا) اليوم، إلى أن الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد، علماً بأن امتحانات الشهادة الثانوية ستكون في الثاني عشر من يونيو المقبل، فيما ستبدأ امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم في الثاني والعشرين من مايو القادم.

وأوضح قريب الله أن تأجيل الفصل الدراسي الثاني لم يكن إلا ترتيباً صحياً وقائيا، وأن الوزارة قامت بمواجهة كل المعوقات الصحية وتحسين البيئة المدرسية من خلال توفير الكتب وتسليم الإجلاس لكل المحليات المركزية والطرفية، وأكد اهتمام الوزارة بالتدريب ورفع قدرات المعلمين.

ونوه إلى أن وزارته وقعت على (110) منحة مجانية مع وزراة التعليم العالي.

الصيحة