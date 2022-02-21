ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للغبار والأتربة





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى ارتفاعاً تدريجياً مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة فى معظم أنحاء البلاد.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لتوقع حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة الصادرة اليوم، إلى أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يغطي شمال غرب أفريقيا، ويمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يسود طقس صافٍ ومشمس في وادي حلفا والفاشر وزالنجي، وتوقعات بأن تنشط حركة الرياح في “أبو حمد، بورتسودان، حلايب، شلاتين، دنقلا، كريمة، عطبرة، شندي، الخرطوم، كسلا، حلفا الجديدة، الضعين، الدويم، ود مدني، القضارف، سنار، الجنينة، كوستي، الأبيض، أم بنين، أبو نعامة، بابنوسة، النهود، نيالا، رشاد، كادقلي والدمازين”.

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