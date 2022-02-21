شاهد بالفيديو: مناسبة زواج في السودان تتحول إلى مأساة بسبب أحد الحاضرين





وثق أحد الحاضرين لحفل زواج بمنطقة “ابو زبد” غرب كردفان لحظات مأساوية يتخللها جو من الحزن بعدما قام شخص يحمل سلاحاً بإطلاق الرصاص على الحضور دون أي أسباب .



وبحسب ماشاهدة محررة (كوش نيوز) فقد حمل الرجل السلاح وأطلق الرصاص بطريقة عشوائية أصيب فيها عدد من المتواجدين بالحفل .

رواد مواقع التواصل الإجتماعي ذكروا بأن حوادث المناسبات أصبحت في تزايد يوماً تلو الآخر وعليه لابد من منع إستخدام السلاح في المناسبات حتي لانفقد الكثير من الأرواح.

نصرة عبدالله

الخرطوم :(كوش نيوز)