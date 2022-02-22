الإرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن يستمر الإرتفاع التدريجي لدرجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى فى معظم انحاء البلاد .

وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة ومن أهم معالم الطقس مرتفع جوي يغطي شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد .

ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى وادي حلفا وابوحمد وبورتسودان وشلاتين دنقلا وكريمة َوعطبرة وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة والضعين والدويم وود مدني والقضارف وسنار والجنينة وكوستي والأبيض وام بنين وابو نعامة وبابنوسة والنهود ونيالا ورشاد وكادوقلي والدمازين والفاشر زالنجي، فيما تنشط حركة الرياح فى حلايب.

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