وزير الأوقاف يشدّد على الاهتمام بالمساجد وتدريب الأئمة والدعاة





شدّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس، على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والشعبية من أجل بسط الأمن والاستقرار المجتمعي، وأمن على أن المصالحات القبيلة تسهم في تعزيز الأمن القومي ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي.

وأكد الوزير خلال لقائه بمكتبه بالوزارة اليوم، بوالي ولاية جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود، الاهتمام بالمساجد وتدريب الأئمة والدعاة والقوافل الدعوية، وأشار إلى اهتمام الوزارة بالولايات التي تأثرت بالحرب، خاصة جنوب كردفان.

من جانبه، أوضح والي جنوب كردفان، أن اللقاء تناول هموم مواطني الولاية وفي مقدّمتها قضايا المصالحات القبلية، ونشر سماحة الدين الإسلامي والتكافل في كافة المجالات.

وقدّم الوالي الدعوة إلى الوزير لزيارة الولاية والوقوف على إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وحال المساجد والخلاوى وما يوجد من إمكانيات بالوزارة.

الصيحة