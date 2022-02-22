ياسمين المصري توضح أسباب إقبال الطلاب الأجانب على أكاديمية طيران سودانية





تعد أكاديمية كمبراون للطيران من الأكاديميات التي نجحت في ترسيخ إسمها حتى باتت وجهة مفضلة للطلاب السودانيين والأجانب، حيث تتصف بالأجواء الأسرية التي تسهم في تهيئة بيئة تعليمية مثالية، عطفا على إمتلاكها كادر إداري وأكاديمي على درجة عالية من الاحترافية.

كورسات متنوعة

وفي هذا الصدد تقول “ياسمين آدم المصري” مسجل أكاديمية كمبراون للطيران ومدير الشؤون المالية، أن المنهج الذي تدرسه الأكاديمية ينقسم إلى إثنين، الجزء الأول يتبع للطيران المدني، والثاني لوزارة العمل والموارد البشرية، لافتة إلى توفر جميع الكورسات التي تتعلق بالطيران منها الضيافة الجوية، العمليات الجوية، الشحن الجوي، حجز وتذاكر، و الكورسات التي تتعلق بتأهيل الطيارين، بالإضافة إلى كورسات أمن طيران وغيرها.

تنوع وتميز

ولفتت إلى أن الأكاديمية تمتاز بالتنوع على صعيد جنسيات الطلاب الذين تنحدر أصولهم من دول متعددة منها السودان، إثيوبيا، ارتريا، جنوب السودان، جيبوتي، نيجيريا، سوريا، تنزانيا وغيرها، وأرجعت إقبال الطلاب الأجانب على كمبراون لمعاملتهم معاملة الطلاب السودانيين على صعيد الرسوم الدراسة التي يتم تحصيلها بالعملة السودانية،علاوة على إستعمال الكلية اللغة الانجليزية بصورة أساسية بجانب العربية في التدريس والمخاطبة، واوضحت أن عدد الطلاب الأجانب في العام يتراوح بين ٣٠ إلى ٣٥ طالب في الضيافة الجوية والعمليات الجوية.

ضيافة جوية

وكشفت أن إقبال الطلاب على الضيافة الجوية يعد هو الأكبر خاصة من جانب الفتيات، فيما أشارت إلى تفضيل الشباب دراسة العمليات الجوية، وقالت إن كورسات الجمارك عليها إقبال من الجنسين.

خصوصية العلاقة

وعن مدى خصوصية العلاقة ومتانتها بين الطلاب والاكاديمية قالت ياسمين: الطالب بعد قبوله يتم اخباره بأن كمبراون بيته الثاني وهذا جعل التعامل سلسل حيث نعيش أجواء الأسرة التي تسهم في تأهيل الطالب علمياً واكاديميا ونفسيا وهذا جعل خريجي الأكاديمية على درجة عالية من التميز والكفاءة والدليل على ذلك أن نسبتهم العالية ضمن العاملين في مجال الطيران بالسودان وعدد من الدول .

قوانين

ونوهت مسجل كمبراون إلى أن كورسات الضيافة الجوية والعمليات الجوية تخضع لقوانين الطيران المدني وهذا يعني أن الفصل لايتجاوز الأربعة وعشرين طالب وأردفت:بالإضافة إلى ذلك فإن ن الكورس يستمر بين خمسة الي ستة أشهر وذلك لاخضاع الطالب لكل المواد، بالإضافة إلى متطلبات الكلية ومنها اللغة الانجليزية وهي تعد بمثابة الإضافة التي تسهم في تأهيل الطالب خلال ٣٠٠ ساعة تدريس وتدريب، وتؤكد على أن أهم شروط القبول للضيافة الجوية والعمليات الجوية هو النجاح في الشهادة السودانية، مبينه عن إخضاع الطالب إلى جرعات مختلفه من الأساتذة والإدارة تستهدف رفع كفاءته الشخصية ومنها التعامل والالتزام والانضباط وغيرها.

انتشار وتأثير

وأرجعت ياسمين انتشار خريجي كمبراون بشركات وقطاعات الطيران إلى الحرص على تأهيل الطالب من واقع أن مجال الطيران يعد حساس لايحتمل المحسوبة والمجاملة بل يعتمد على الكفاءة والتأهيل الأكاديمي، وقالت إن الأكاديمية تحرص على سمعتها من واقع أنها باتت قبلة لطلاب الداخل والخارج لذا فإنها تعمل على تخريج طالب متميز، ورأت أن كمبراون تمتاز بوجود طاقم تدريس على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والرؤية، وتعتبر ياسمين آدم المصري أن هذا الأمر له تأثير كبير في تخريج طلاب أصحاب إمكانيات عالية.

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