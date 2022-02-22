صورة مميزة تجمع زعماء شرق السودان مع حميدتي في يوم مميز الثلاثاء ٢٠٢٢/٢/٢٢





صورة مميزة في يوم مميز الثلاثاء ٢٠٢٢/٢/٢٢

أتمنى أن تكون بداية النهاية لخطاب الكراهية ومفتتحاً لعهد جديد يسوده السلام والاستقرار وتوأد فيه الفتن والمكائد

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الصورة من الشمال الي اليمين ناظر الأمرار على محمود محمد و ناظر البشاريين محمددين أحمد كرار وناظر الهدندوة سيد محمد الأمين ترق وناظر البني عامر على ابراهيم دقلل وناظر الحباب حامد محمود كنتيباي

ويقف خلفهم نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي ) رئيس اللجنة العليا لحل مشكلة الشرق وطاقم مكتبه

عبدالقادر باكاش