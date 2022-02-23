مباحث السودان تتمكن من القبض على شبكة تنشط فى عمليات التزوير والاحتيال عبر الأوراق السوداء





في انجاز جديد تمكنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية شعبة عمليات كرري الفيدراليه من القبض على مجموعة تنشط فى عمليات التزوير والاحتيال على المواطنين داخل الخرطوم وخارجها (وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة) الى توفر معلومات للشعبة بوجود عدد من الافراد يمارسون نشاطا” مريباً” وعلى الفور تم تكوين تيم بواسطة مجموعة من الضباط وضباط صف والجنود وتحديد ساعة الصفر ،وعند عملية القبض حاولت المجموعة الفرار .

فكانت عملية المطاردة، استخدمت فيها المهنية والاحترافية العالية ، فتم القبض عليهم بمنطقة العمارات الخرطوم دون خسائر في الارواح وبحوزتهم عملات مزورة واوراق سوداء تستخدم في الاحتيال .

وبعد التحري معهم ارشدوا القوات الي شقة بمنطقة جبره تم العثور فيها على معروضات وأوراق فئة ال١٠٠دولار وعملات مزورة مختلفة بكميات كبيرة.