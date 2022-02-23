انقطاع المياه بمحلية كرري و (٥) ألف للبرميل





شكا مواطنو محلية كرري بالثورات عن انقطاع إمداد المياه لليوم الثالث، وأشاروا الى أن سبب انعدام المياه لشح مادة (البوليس) التي تمنحها الولاية للهيئة القومية للمياه، بالإضافة إلى أعطال بالمحطة تحتاج إلى مولدات تعمل على انسياب المياه، وقال مواطنون لـ(الجريدة) إن تعريفة الكهرباء الجديدة فاقمت من المشكلة، ولفتوا إلى إن إيرادات تعرفة المياه لا تكفي لتشغيل المحطات، وطالبوا الوالي بزيادة مواد تنقية المياه بدلا من الكميات المتقطعة، وقالوا لا أمل في عودة تدفق المياه بصورة طبيعية، وربما تنعكس سلبا على كل المحلية اي انقطاع كلي للمياه بمحلية كرري

وتوقعوا حاله عطش لمحطة المنارة تتضرر منها الثورات ووسط أم درمان وجزء كبير من أحياء أمبدة، وارجعوا ذلك لتوقف محطة المنارة عن الضخ.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة