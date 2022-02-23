تعرف على سعر معجون أسنان الذهب الذي يستخدمه محمد رمضان





أثار الفنان محمد رمضان الجدل كعادته بعد نشره لفيديو وهو يستخدم معجون أسنان من الذهب عيار 24.

وظهر رمضان وهو يستعرض العلامة التجارية لمعجون وفرشاة أسنان من منتجات Swiss Smile، وهي سلسلة من عيادات الأسنان في سويسرا، وتقدم أيضًا منتجات نظافة الفم ذات التصميمات والمكونات الفاخرة، وأصدرت في 2019 معجون وفرشاة الأسنان D’Or، يبلغ سعره 99 فرانك سويسري، أي ما يعادل 1700 جنيه مصري.

فرشاة الأسنان مطلية بالذهب الحقيقي في حين أن معجون الأسنان مملوء بغبار الذهب من عيار 24 قيراط، وتتميز الفرشاة الذهبية بأنها تحتوي على تسعة أضعاف عدد الشعيرات الفردية في الفرش العادية، مما يجعلها أكثر نعومة وكثافة من نظيراتها، كما يساعد الذهب المنقوع في معجون الأسنان على منع التعرض لمشاكل مثل تسوس الأسنان والتهاب اللثة، إلى جانب خصائصه المضادة للالتهابات، كما يحتوي على بروتين فيزيولوجي يتواجد بشكل طبيعي في اللعاب ويحمي الأسنان.

تبيع الشركة أيضًا منتجات فاخرة أخرى للأسنان مثل Diamond glow jewel trilogy، ومجموعة من حاملات فرش الأسنان المصنوعة من البورسلين والمرصعة بالكريستال من سواروفسكي ، وفرشاة الأسنان اللامعة الماسية ، ومعجون الأسنان الماسي المشرق.

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