المحكمة تدين المتهم محمد صديق في قضية (الشيك المرتد) وتكتفي بمدة حبسه





أدانت محكمة جنايات الخرطوم شمال، المتهم محمد صديق في الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم اليوم، بالمادة 179 (ارتداد شيك) لشركة كوفتي.

وتقدّم ممثل الدفاع عن المتهم عادل عبد الغني لهيئة المحكمة بطلب لاعتبار الفترة التي قضاها المتهم فترة للعقوبة، وقال إن المتهم شاب في ريعان الشباب وأنه متزوج وله أطفال، وأنه يعول كثيراً من الأيتام والبسطاء، كما أن والده متوفٍ حيث يعول والدته واخوانه وأخواته الصغار.

وقرّرت المحكمة أن الفترة التي قضاها المتهم، والتي تصل لمدة عام كافية، إن لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، كما قرّرت تحصيل المبلغ عبر الطريق المدني.

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