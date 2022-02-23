عودة محطة مياه (المنارة) وتظاهرات تندد بانقطاع الإمداد المائي





أعلن مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس محمد علي العجب، عن عودة محطة مياه المنارة للعمل بكامل طاقتها اعتباراً من أمس بعد أن تمّت معالجة العطل الطارئ وتأمين احتياجات المحطة من مواد التنقية.

وقال العجب في تعميم صحفي، إنّ وصول المياه لكل الأحياء السكنية يحتاج إلى مُتوسِّط (4) ساعات وهي الفترة التي تحتاجها محطة التخزين غربي كرري حتى تتمكّن من تغذية الخطوط الناقلة بالكامل.

وتقدّمت الهيئة بالاعتذار لسكان محليات كرري وأمبدة وبعض أجزاء محلية ام درمان من المضايقات التي سببها انقطاع المياه.

وفي سياق آخر، سيّرت تنسيقية لجان مقاومة كرري، موكباً لمحطة مياه الشنقيطي تطالب فيه بمياه الشرب والتي تم قطعها من معظم مناطق محلية كرري لأكثر من (3) أيام. ورفع المتظاهرون لافتات وردّدوا شعارات تُطالب بالمياه ومنها “موية وتعليم مجان والشعب يعيش في أمان”.

الصيحة