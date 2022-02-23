وزير التربية يتبنى مبادرة (عوافي) لمكافحة المخدرات





أعلن وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري، عن تبني وزارته فكرة مبادرة عوافي لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان.

وأكد الحوري خلال مُخاطبته، حفل تدشين الحملة القومية الكبرى لمكافحة المخدرات والإدمان الذي أُقيم بقاعة الصداقة بتشريف الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، حرص وزارة التربية على تبني هذه المُبادرة انطلاقاً من إيمانهم بضرورة التبصير بالخطر الداهم الذي تُشكِّله المُخدّرات على مستقبل فلذات الأكباد والشباب وانعكاسات الإدمان السالبة على المجتمع من كل النواحي، وذكر الوزير أن المخدرات قد تعدّدت أشكالها ولم تعد كالسابق، فقد اتخذت وجوهاً متنوعة تصنيعاً وتعاطياً وتأثيراً، منوهاً إلى ان ذلك يزيد من خطورتها مما يدفعهم لاتخاذ المزيد من التدابير لمنع انتشارها والعمل بالتضامن مع كل قطاعات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب والتنسيق المُحكم وفق رؤية وخُطة واضحة المعالم تصل بالجميع لمُجتمع صحي معافى من المخدرات بكل أشكالها وأنواعها.

الصيحة