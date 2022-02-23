وزير الصحة يؤكد مجانية العمليات القيصرية الطارئة





أكد وزير الصحة الاتحادية المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، مجانية العمليات القيصرية الطارئة، وشدد على أهمية مشروع العلاج المجاني للحالات الطارئة والإسعاف، ولفت إلى ضرورة وصوله للمُستفيدين في وقته، ونوه إلى ضرورة توفير أدوية الكُلى والأورام والأطفال دون سن الخامسة وتوزيعها للمراكز والمستشفيات بالكميات المطلوبة.

وشدد إبراهيم في اجتماع بمكتبه اليوم، على مناقشة مشاكل الوفرة الدوائية لأدوية ومستهلكات العلاج المجاني من حيث الكميات والأصناف، بتسهيل الإجراءات اللازمة لترحيل وتوزيع الأدوية لضمان وصولها للولايات قبل نفاد الكميات الموجودة بمخازنها، مطالباً بتوزيع وترحيل أدوية ومستهلكات العلاج المجاني من المركز إلى الولايات ومن الإمداد الولائي للمحليات.

الصيحة