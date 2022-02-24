نادر الهلالي: السودان VS هولندا





تبلغ مساحة السودان الكلية بعد انفصال جنوب السودان مليون ومئتان الف كيلومتر مربع بينما تبلغ مساحة هولندا ٤١ الف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكان السودان حوالي ٤٠ مليون نسمة بينما يبلغ تعداد سكان هولندا حوالي ١٧ مليون نسمة .

تعتبر الاراضي الصالحة للزراعة في السودان حوالي ١٥٠ مليون فدان والاراضي الصالحة للزراعة في هولندا تمثل ٥٣٪؜ من المساحة الكلية ما يعادل اربعة مليون ومئتان الف فدان مقارنة بالمساحة المزروعة في السودان في ٢٠٢١ م والبالغة ٥٥ مليون فدان

الناتج الإجمالي المحلي للسودان حوالي ٤٠ مليار دولار والناتج الإجمالي المحلي لهولندا حوالي ٨٥٠ مليار دولار .

الصادرات الزراعية السودانية حوالي مليار ومئتان مليون دولار والصادرات الزراعية الهولنديه ٩٠ مليار دولار .

جملة الصادرات السودانية ٦ مليار دولار بما فيها الذهب وجملة الصادرات الهولندية ٤٦٠ مليار دولار.

اذا قسمنا الصادرات الزراعية السودانية علي المساحة المزروعة تكون مساهمة الفدان في الصادرات السودانية حسب الاحصائيات اعلاه اقل من ٢٥ دولار بينما مساهمة الفدان في الصادرات الزراعية الهولندية حوالي ٢٠ الف دولار .

اذا كان مساهمة الفدان في الصادرات السودانية تعادل نفس مساهمة الفدان في الصادرات الهولندية مضروبة في المساحة المزروعة في السودان في ٢٠٢١م يفترض يكون صادرات السودان الزراعية

٢٠ الف دولار مضروبة في ٥٥ مليون فدان تساوي ترليون دولار سنويا .

نادر الهلالي