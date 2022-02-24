شاهد بالفيديو: لوشي ترقص بإطلالة ساحرة وتشعل صفحتها على فيسبوك





نشرت الإعلامية السودانية والناشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي آلاء المبارك الشهيرة بـ”لوشي” مساء يوم الأربعاء مقطع فيديو قصير صامت وهي ترقص وترتدي فستان وصفه جمهورها بالأنيق، الجميل والساحر وبحسب متابعة كوش نيوز لم تفصح النجمة لوشي عن مكان ومناسبة الفيديو وحصد الفيديو خلال ساعات تفاعل كبير من التعليقات والإعجابات.



وأثار ظهور الإعلامية السودانية آلاء المبارك الشهيرة بـ”لوشي” بمكتب استشارات تركية يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، حول حقيقة اعتزامها شراء شقة وإقامة بدولة تركيا.

وكانت “لوشي” قد نشرت عبر صفحتها عدة صور لها بمكتب استشاري، علقت قائلة: زرت اليوم مكتب الاستاذ لؤي آدم موثق عقود وإستشارات تركيا.



وأضافت: تشرفت جداً باللقاء وذهلت بالجو العام في المكتب وقدر شنو اي شخص فيهم بشتغل بي حب ناهيكم عن ريحة البخور والكرم الفياض.

الخرطوم: (كوش نيوز)