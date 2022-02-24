معتصم محمود يكتب : قمة الشهداء





اختار الكاف مدافع الأهلي محمد عبد المنعم افضل لاعب في الجولة الثانية من دور المجموعات .

الجولة المعنية شهدت مباراة الهلال و الأهلي بما يعني ان الاختيار تم من المباراة إياها .

شهادة الإجادة التي نالها مدافع الأهلي تعنى ضمنياً شهادة مماثلة لهجوم الهلال .

شهادة الكاف للمدافع الاهلاوي إقرار بمواجهته لهجوم شرس ولا عجب فالأرقام تقول ان هجوم الهلال كان الأفضل بين كل فرق الابطال.

صحيح ان الهلال لم يصل الشباك لكن راجماته ظلت على مدى الشوطين تستهدف المرمى المصري والدليل الركنيات التي فاقت كل الأرقام .

لقب الكاف للاعب الأهلاوي شهادة إجادة للثنائي النيجيري (عبدول و ابراهيما) وللثنائي الشنداوي (مويس ومقدم) ولكل المنظومة التي جعلت الجمهور المصري يصرخ.. هو فين الاهلي !!

فين صاحب برونزية العالم!! هاتولنا الهلال التاني.

إخوان الشغيل جهجهوا الأهلي في غياب مهاجم الهلال الأول فكيف الحال عند عودته!!

من سوء حظ المريخ انه سيواجه هجوم الهلال مكتملاً.

بإقرار الكاف، الهلال أقوى هجوم وناس صلاح نمر لن يستطيعوا مواجهته.

قمة القاهرة بين الهلال والمريخ تُعقد في راهن وطني بالغ التعقيد.

الوقوف دقيقة حداداً أقل ما نقدمه لشهداء الثورة.

مباراة الغد يجب استغلالها سياسياً للفت أنظار العالم لما يواجهه شباب السودان من تقتيل وترويع بيد عسكر الانقلاب .

▫️إن جبُن اداريو الهلال والمريخ على فرض ذلك في إجراءات المباراة فعلى اللاعبين فرض ذلك بأنفسهم .

▫️عليهم ان يفعلوها كما فعلوها بالكاميرون .

▫️ على الجماهير في المدرجات إبراز صور الشهداء و رفع اللافتات و الشعارات المنددة بالانقلاب .

▫️لتكن مباراة الغد ، مباراة الوفاء للشهداء و التضامن مع الجرحى و المعتقلين .

▫️أتمنى ان يكتب اللاعبون على قمصانهم الداخلية شعارات ثورية يتم إبرازها امام الكاميرات عند إحراز الاهداف .

▫️ اكتبوا (أطلقوا سراح المعتقلين) و(أوقفوا قتل المتظاهرين)

▫️لتكن قمة الغد ، قمة الشهداء و الجرحى .

▫️وطني نحن سيوف أمجادك

٠ و نحن مواكب تحمي ترابك .

٠ و لسه الشارع بشهد لينا في يوم الغضبة حصاد ماضينا .

. مشينا نعطّر حقل الثورة .

. بدم نفديه بلادنا الحرة .

صحيفة الصيحة