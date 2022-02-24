عمرو دياب يكشف سبب حذف أغانيه من اليوتيوب





كشف الهضبة عمرو دياب عن سبب حذف أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عبر حسابه بموقع إنستجرام .

وكتب عمرو دياب :” أنغامي – المنصة الحصرية الجديدة لأعمال #عمرو_دياب amrdiab”.

وأضاف عمرو دياب :” عمرو دياب، النجم العربي العالمي والفنان الأكثر مبيعا على الإطلاق في المنطقة، يوقع شراكة حصرية مع أنغامي، منصة البث الموسيقي والترفيه الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وتابع الهضبة عمرو دياب :” مجموعة أغانيه من إنتاج شركته “ناي فور میدیا” وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو سيتم توفيرها فقط وحصرية من خلال أنغامي، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصة”.

ومن ناحية أخرى قال الفنان عمرو دياب: “متحمس جدة لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعین جدد حول العالم ”.

وقد اخترت أنغامي باعتبارها منصة عالمية، تساهم بكل فخر في تقديم الثقافة العربية على المسرح الدولي، ولأنني أشاركها الرؤية نفسها في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال

أصواتهم حول العالم ،ولا يقف التعاون عند هذا الحد فقط “.

وأختتم عمرو دياب :” إنما يشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقا مع أنغامي، حيث سنتعاون مع لإيصال رسالتنا ، للاستماع إلى مجموعة أغاني عمرو دياب من إنتاج شركته “ناي فور میدیا” وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو، حمل تطبيق أنغامي الآن.

فاجأ الهضبة عمرو دياب، جمهوره، بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، باستثناء عدد من فيديوهات حفلاته الغنائية فقط.

وتوقع عدد كبير من جمهور عمرو دياب إنشاء منصة موسيقية خاصة به تضم جميع البوماته الغنائية .

يذكر أن هناك عددا كبيرا من أغانى عمرو دياب لا تزال موجودة على قنوات اليوتيوب الغير تابعه للهضبة بشكل رسمي.

حفل عمرو دياب بالمنارة

فى حفل كامل العدد أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائيا الاسبوع الماضى بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وقدم الهضبة عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه الذي يعشقها جمهوره مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وشارك عمرو دياب ، فيديو لتفاعل الجمهور على أنغام أنيته الشهيرة “أنت الحظ” عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وقدم عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه التي يعشقها جمهوره، منها “يا أنا يا لأ” و”إنت الحظ”، و”بحبه” و”يتعلموا” و”ده لو اتساب” و”وياه” و”قدام مرايتها”.

وحرص عمرو دياب على تقديم ميدلي من أغانيه القديمة مثل و”إيه يعني، وصعبان عليا، ونندم، وهي عاملة إيه دلوقتي، وانت ياللي”.

وقدم عمرو دياب مع الموزع نادر حمدي على البيانو مجموعة من الأغاني وهي “قصاد عيني” و”وحشتيني” “وماله” “وهيعيش يفتكرني” و”زي مانتي”.

صدى البلد