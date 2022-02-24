قصة سعودي أصر على إتمام زواجه من ابنة عمه رغم عدم توافق نتيجة الفحص الطبي.. وبعد إنجابهما حدثت المفاجأة!





روى مواطن، كيف أصيب أبناؤه ببعض الأمراض الوراثية، بسبب عدم اكتراثه للتحذيرات الطبية التي أفادت بعدم تطابقه طبيًا مع زوجته، بعد قيامهما بعمل فحص طبي قبل الزواج.

وقال المواطن، في لقاء مع مقدم البرامج محمد النحيت، أعادت نشره وزارة الصحة، إنه تقدم لابنة عمه، وجهزا كل شيء للزواج وقبل 3 أسابيع من زفافهما أجريا فحصًا طبيًا وجاءت نتيجته غير متوافقة، مشيرًا إلى أن الأطباء حذروه بعدم إتمام الزواج وقد يصيبا أبنائه بأمراض وراثية لكنه لم يكترث بحديثهم..

وأشار إلى أنه شعر بحيرة كبيرة لكنه استشار المحيطين به وممن مروا بتلك التجربة، لافتًا إلى أن الآراء كانت متباينة فمنهم من نصحوه بإتمام الزواج وأن كل شيء بإرادة الله، والبعض الآخر نصحوه بعدم إتمام زواجه.

صحيفة البياننت متباينة فمنهم من نصحوه بإتمام الزواج وأن كل شيء بإرادة الله، والبعض الآخر نصحوه بعدم إتمام زواجه.

وذكر في الوقت نفسه، أن عائلته لم يكن لديهم الوعي الكافي بخطورة عدم توافق الفحص الطبي وما قد يسببه من إنجاب أطفال يعانون من أمراض وراثية.

وأضاف، أن انفصاله عن ابنة عمه حينها كان شبه مستحيل لأنه كان قد تعلق بها، وكل شيء كان مكتملًا لإتمام الزواج فكان من الصعب التراجع.

وأشار إلى أن الزواج أسفر عن إنجاب طفلتين تعانيان من الأنيميا المنجلية، بالإضافة إلى ابن ثالث يحمل المرض الوراثي، ولكن دون أن تظهر عليه أعراضه، مردفًا، أنه وزوجته عانا كثيرًا مع أبنائهما واصفًا الأنيميا المنجلية بأن آلامها أشبه بالولادة، وأنهما كانا يسهران مع أطفالهم يوميًا حتى الصباح.

صحيفة المرصد