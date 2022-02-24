شاهد بالفيديو: رشدي الجلابي يخرج من جامعة كرري وسط حراسة مشددة والطلاب يهتفون ” مابترجع مابترجع”





بعد أن خلق ضجة بمنصات التواصل منذ بداية ظهوره رفقة محمد مصطفى البرنس بدأ رشدي الجلابي في الظهور إلى الجمهور لأنه اشتهر ببساطته بجانب ذكره أنه أتى إلى الخرطوم من أجل تحقيق بعض الأهداف وبالفعل إستطاع تحقيقها في زمن قياسي ووجد تفاعل المشاهير معه حتى جمع مبلغ شراء السيارة التي كان يحلم بها.

وبحسب ماشاهدت محرر( كوش نيوز) فقد شرف رشدي الجلابي ليلة أمس حفل جامعة كرري وسط حراسة مشددة ولكن عندما حاول الخروج منها أصبحت أصوات الهتاف تعلو “مابترجع تاني مابترجع تاني”.

نصرة عبدالله

الخرطوم “(كوش نيوز)