رئيس النيجر يستقبل الوفود المشاركة في ندوة نيامي برئاسة السودان





استقبل رئيس جمهورية النيجر محمد بخاري بالقصر الرياسي في العاصمة نيامي اليوم، وفد الدول المشاركة في فعاليات ندوة تحديات منطقة الدولة التي تمر بمرحلة انتقالية، والذي ترأسه عضو مجلس السيادة د. الهادي إدريس.

واثنى د. الهادي إدريس في تصريح صحفي، على الجهود التي تبذلها جمهورية النيجر لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة عبر استضافتها للندوة.

وعزا اختيار النيجر لإقامة الندوة باعتبارها نموذجاً للاستقرار، ولتجربتها الثرة في تحقيق المصالحة مع المعارضة المسلحة التي أفضت إلى الانتقال الديمقراطي.

وأوضح أن الرئيس النيجري محمد بخاري، أطلع الوفد على مجمل الأوضاع ببلاده والتحديات التي تواجهها فيما يلي الهجرة واللجوء والنزوح من وإلى دول الجوار، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين تلك الدول.

وأضاف إدريس أن انتخاب الرئيس محمد بخاري لرئاسة النيجر، رغم كونه من الأقليات العربية، يعد نموذجاً يحتذى به للسير في طريق الانتقال السياسي السلمي وتحقيق الاستقرار.

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