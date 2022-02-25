شاهد بالفيديو.. “حمامة” تحمل سراً عجيباً تحط ضيفة على مواطن سوداني





حطت “حمامة” تحمل سراً عجيباً ضيفة مفاجئة على مواطن سوداني، في صباح باكر، جعلته في تفكر عميف في خلق الله وعجائب مخلوقاته.

ونشر مواطن سوداني مقطع فيديو، وثق لحمامة بيضاء الريش، حطت عليه، مكتوب عليها بريش أسود واضح إسم الجلالة (الله).

https://fb.watch/bnjkcBCDAb/

وقال المواطن: (في الصباح صاحي من النوم، حطت عليّ هذه الحمامة مكتوب عليها بشكل طبيعي اسم الله) مؤكداً بأن الاسم مكتوباً بشكل طبيعي دون تدخل من شخص.

الخرطوم: (كوش نيوز)