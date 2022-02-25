دفعة أخرى من مصابي الثورة تغادر للعلاج في تركيا





أعلنت اللجنة الفنية لعلاج مصابي ثورة ديسمبر، بمجلس الوزراء، عن مغادرة الدفعة الثانية من المصابين الى مدينة اسطنبول بجمهورية تركيا وذلك لتلقي العلاج .

وقال رئيس اللجنة محمد شريف ان اللجنة وضعت خطة محكمة لعلاج مصابي الثورة بالخارج ، مبينا ان مطلع الاسبوع المقبل سيشهد ارسال دفعة ثالثة من المصابين لدولة تركيا.

من جانبه قال منسق اللجنة الفنية محمد عثمان حسين إن الدفعة الثانية من المصابين الذين تم ارسالهم للعلاج بدولة اوكرانيا قد اكملوا العلاج الخاص بالشلل الرعاشي ووصلوا صباح الاربعاء الى العاصمة الهندية نيودلهي لبدء العلاج الطبيعي. واعرب منسق اللجنة الفنية عن شكره وتقديره لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي لدعمهما المتواصل لعلاج مصابى ثورة ديسمبر المجيدة.

السوداني