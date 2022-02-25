معتصم محمود يكتب : هلال الجسارة في مواجهة الحصالة
المعنويات في الهلال عالية و الثقة في الفوز أكثر من أية مباراة سابقة .
لا مقارنة بين الهلال المتألق أمام الأهلي و المريخ المتواضع في مواجهة صن داونز .
في الهلال الجهاز الفني يعمل منذ عام كامل (أول مارس 2021) فيما تولى مدرب المريخ الفريق منذ حين .
مباراة القمة هي الثانية لمدرب المريخ فيما خاض (موتا) عشرات المباريات مع الهلال كمدير فني و مدرب عام .
في الهلال انسجام كامل بين منظومة الجهاز الفني و في المريخ خلافات طفت على السطح و استقالات.
في الهلال ثقة في اللاعبين و اطمئنان على المستوى الفني و في المريخ قلق و ترقب بعد المستوى المقلق امام صن داونز .
رئيس المريخ ضاعف المرتبات ووعد بحافز كبير في محاولة لرفع المعنويات و بث الحماس .
القطاع الرياضي للمريخ سرب معلومات عن غياب بكري المدينة في محاوله لمفاجأة الهلال.
ابو جريشة صديقي و ابن دفعتي بثانوية بيت الامانة يظن ان العقرب يمثل مفاجأة للهلال و ان اللاعب يمكن أن يجندل الازرق.
غياب ابو جريشة الطويل عن البلاد اثر على قراءته للملعب .
العقرب زمانوا فاااات و غنايو مات يا ابو علي .
بكري الذي تساقط شعره و بات اصلعاً ليس باللاعب الذي يهزم الهلال.
وجود العقرب مفيد للهلال اكثر من المريخ ذلك انه لاعب انفعالي ويمكن ان يوتر الأجواء لصالح الهلال .
في آخر قمة شارك فيها اعتدى على صلاح عادل برجله و اللاعب على الأرض و حين عاتبه فارس سب فارس بعبارات عنصرية اغضبت حتى لاعبي المريخ و تحديداً عجب و نمر .
لهذا اقول.. المتضرر من مشاركة العقرب المريخ لا الهلال .
الجزولي الشاب أخطر الف مرة من العقرب العجوز .
الجزولي الآن هداف المريخ و الممتاز .
جزولي أحرز ثلاثية في آخر مباراة دورية و العقرب لا احد يذكر آخر هدف احرزه .
جزولي الآن اهم لاعب بالمريخ و الفضل يرجع لبروف شداد الذي الزم الأندية بلاعب تحت السن .
شخصياً أخشى من محمد موسى الضي .
كل اللاعبين الذين انتقلوا من الهلال للمريخ هزوا الشباك الزرقاء (الغربال، كلتشي وطمبل) .
الضي يملك دافعية كُبرى ذلك انه غادر الهلال مشطوباً مغبوناً .
عموماً نوح خطير و الضي أخطر لكن دفاع الهلال اصلب .
قوة الهلال في وسطه القادر على عزل الهجوم الأحمر .
على هجوم الهلال حسم المباراة مبكراً ذلك ان الهدف المبكر يربك المريخ و يولد الأخطاء .
الهلال يملك أقوى هجوم أفريقي و أخطر صناعة لعب .
الغربال، ابراهيما، مويس و من خلفهم جوجو، رووفا و فيري .
إنه السداسي الأخطر .
التعادل مع الحصالة خسارة .
انتصار و بس.