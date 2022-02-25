معتصم محمود يكتب : هلال الجسارة في مواجهة الحصالة





المعنويات في الهلال عالية و الثقة في الفوز أكثر من أية مباراة سابقة .

لا مقارنة بين الهلال المتألق أمام الأهلي و المريخ المتواضع في مواجهة صن داونز .

في الهلال الجهاز الفني يعمل منذ عام كامل (أول مارس 2021) فيما تولى مدرب المريخ الفريق منذ حين .

مباراة القمة هي الثانية لمدرب المريخ فيما خاض (موتا) عشرات المباريات مع الهلال كمدير فني و مدرب عام .

في الهلال انسجام كامل بين منظومة الجهاز الفني و في المريخ خلافات طفت على السطح و استقالات.

في الهلال ثقة في اللاعبين و اطمئنان على المستوى الفني و في المريخ قلق و ترقب بعد المستوى المقلق امام صن داونز .

رئيس المريخ ضاعف المرتبات ووعد بحافز كبير في محاولة لرفع المعنويات و بث الحماس .

القطاع الرياضي للمريخ سرب معلومات عن غياب بكري المدينة في محاوله لمفاجأة الهلال.

ابو جريشة صديقي و ابن دفعتي بثانوية بيت الامانة يظن ان العقرب يمثل مفاجأة للهلال و ان اللاعب يمكن أن يجندل الازرق.

غياب ابو جريشة الطويل عن البلاد اثر على قراءته للملعب .

العقرب زمانوا فاااات و غنايو مات يا ابو علي .

بكري الذي تساقط شعره و بات اصلعاً ليس باللاعب الذي يهزم الهلال.

وجود العقرب مفيد للهلال اكثر من المريخ ذلك انه لاعب انفعالي ويمكن ان يوتر الأجواء لصالح الهلال .

في آخر قمة شارك فيها اعتدى على صلاح عادل برجله و اللاعب على الأرض و حين عاتبه فارس سب فارس بعبارات عنصرية اغضبت حتى لاعبي المريخ و تحديداً عجب و نمر .

لهذا اقول.. المتضرر من مشاركة العقرب المريخ لا الهلال .

الجزولي الشاب أخطر الف مرة من العقرب العجوز .

الجزولي الآن هداف المريخ و الممتاز .

جزولي أحرز ثلاثية في آخر مباراة دورية و العقرب لا احد يذكر آخر هدف احرزه .

جزولي الآن اهم لاعب بالمريخ و الفضل يرجع لبروف شداد الذي الزم الأندية بلاعب تحت السن .

شخصياً أخشى من محمد موسى الضي .

كل اللاعبين الذين انتقلوا من الهلال للمريخ هزوا الشباك الزرقاء (الغربال، كلتشي وطمبل) .

الضي يملك دافعية كُبرى ذلك انه غادر الهلال مشطوباً مغبوناً .

عموماً نوح خطير و الضي أخطر لكن دفاع الهلال اصلب .

قوة الهلال في وسطه القادر على عزل الهجوم الأحمر .

على هجوم الهلال حسم المباراة مبكراً ذلك ان الهدف المبكر يربك المريخ و يولد الأخطاء .

الهلال يملك أقوى هجوم أفريقي و أخطر صناعة لعب .

الغربال، ابراهيما، مويس و من خلفهم جوجو، رووفا و فيري .

إنه السداسي الأخطر .

التعادل مع الحصالة خسارة .

انتصار و بس.