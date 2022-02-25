القضارف.. تحرير (20) من ضحايا الاتجار بالبشر





حررت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة ولاية القضارف، (20) من ضحايا الإتجار بالبشر، وفككت الشرطة شبكات إجرامية بمحلية القلابات الحدودية.

وكشف مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة القضارف الرائد شرطة أحمد محمد عبدالله، أن العملية تمت إثر معلومات توفرت لإدارته حول نشاط أحد أخطر عنصر من عناصر شبكات الإتجار بالبشر وتهريبهم بالمنطقة.

وقال “وبعد رصد دقيق ومتابعة تم تحريك قوة بإشراف مدير شرطة الولاية، واستطاعت بدورها توقيف عربة المتهم بعد مطاردة عنيفة داخل غابة (سرف سعيد)، وتم تحرير عدد من الضحايا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص تحت المادة (7/5)، توطئة لتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة”.

الصيحة