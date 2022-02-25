الفنان “أحمد الشبح” يصدر توضيحاً بشأن “رشدي الجلابي” وما راج حول غيابه من أسرته





وثق الفنان “أحمد الشبح” مقطع فيديو، اكد فيه وجود “رشدي الجلابي” بداره، وتواصله الدائم مع والده و والدته، نافياً ما راج حول اختفائه وغيابه عن أسرته، او عدم معرفة مكانه بالخرطوم.

وقال الشبح في مقطع الفيديو: (يا جماعة توضيح حول مكان تواجد رشدي والحاصل عليهو شنو، يا جماعة رشدي دا معاي، أمه وأبيه متواصلين معاي، وعارفين الحاصل عليهو شنو، وياهو دا معي في أمان الله).

وأكد “رشد الجلابي” بالمقطع بأنه بخير، ومن يروج لذلك (بخلي لله عشرة مرات)، كاشفاً عن تواصله المستمر مع أسرته.

وقال الشيخ: أن رشدي يعمل حالياً في مجال الإعلان بالخرطوم، ويتقاضى مقابلاً نظير ذلك، وليس عاطلاً عن العمل.

الخرطوم: (كوش نيوز)