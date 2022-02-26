شاهد بالفيديو: رقص مثير لخريج طب سوداني وسط مجموعة بنات على اغنية مهرجان مصري





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد ظهر من خلاله الخريج الطبيب الذي كان أثار ضجة كبيرة وغير مسبوقة وذلك في ليلة تخرجه حيث قدم فاصل رقص مثير على أنغام أغنية “زنق” وظهر في المقطع الجديد وهو يرقص بطريقة مثيرة على أغنية مهرجان مصري وسط مجموعة من البنات ويعتقد بعض المعلقين أن شعره مستعار “باروكة”.

وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) فقد اشتعلت منصات التواصل عقب مشاهدة الخريج وهو يقدم فاصل الرقص المثير وشكله العام.



رواد التواصل انتقدوا الدكتور وطريقة رقصه التي وصفت من قبل الناشطين ” بالمخجلة” فيما انخرط آخرون في الحديث عن المغزي من تقديم الشباب للرقصات الفاضحة التي أصبحت أمراً منتشرا في السودان هذه الأيام.

وأثار الطالب الجامعي ضجة كبيرة وغير مسبوقة وذلك في ليلة تخرجه من كلية طب بإحدى الجامعات السودانية وذلك في حفل تخرج تداوله المئات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فإن الدكتور الخريج أثار الجدل خلال ظهوره في عدد من اللقطات أولها تسريحة شعره الطويل ما جعل مذيع التخرج يخاطب الحضور عبر المايك (الود مز) وسط صيحات وضحكات وتصفيق الحضور والخريج نفسه.

كما أثار الطالب الجدل بالأغنيات الهابطة التي اختارها للتخرج بها, حيث جاءت كل الأغاني التي اختارها على إيقاع الزنق المشهور في الحفلات السودانية الهابطة.

شاهد مقطع التخرج الذي اثار ضجة

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي المقطع سخروا من ظهوره ومن اختياراته وذلك عبر تعليقاتهم الساخرة التي تجازوت المئة تعليق وكان أبرزها تعليق متداول: (دا ضكر ولا انتاية؟).

بعض المعلقين تعاطفوا مع الدكتور وذكروا أن ليلة التخريج مثلها مثل ليلة الفرح يجوز أن يفعل فيها الانسان ما يحب لأنها ليلة فرح.

وتابع هؤلاء في يوم الفرح يفعل العريس كل شيء يحبه من رقص وملابس على ذوقه ولا يحق لأحد أن يسخر منه, وكذلك الخريج, لذلك يجب على المعلقين الكف عن السخرية.

الخرطوم (كوش نيوز)