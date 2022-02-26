شقيق عادل إمام يعلق على شائعات وفاة الزعيم





استنكر المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام ما تردد من شائعات حول صحة شقيقه ونقله إلى المستشفى، مؤكدا أن ما تردد من شائعات لا يمت للحقيقة بصلة، ولم يتحر مروجوها الدقة.

وأضاف في تصريحات لموقع “صدى البلد” المصري أن “الزعيم بخير وصحته على ما يرام، ولم يغادر منزله، ويقضي أوقاته باللعب مع أحفاده ويستمتع معهم بهذه الأوقات، ويقرأ ما هو جديد”.

وعبر عن انزعاجه الشديد من الشائعات التي تتردد بشكل دوري عن الزعيم رغم نفيه المتكرر له في عدة وسائل إعلامية وصحفية، معلقًا: “أنا بطمن الناس وبكررها للمرة الألف الزعيم بصحة جيدة، وكفاية ترويج للشائعات بدون تحري الدقة، أنا فعلًا مش عارف أعمل ايه تاني”.

صحيفة البيان