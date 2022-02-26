القبض على متهم بحوزته مخدرات بعد مطاردته من الشرطة بشارع النيل





تمكنت دورية شرطية تتبع لدائرة مرور ولاية الخرطوم، من ضبط متهم بعد مطاردة عنيفة وبحوزته مجموعة من المواد المخدرة والحشيش بشارع النيل بالخرطوم.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة أنه أثناء حملات الضبط وفك الاختناقات المرورية بشارع النيل اشتبهت قوة الدورية في عربة (كيا) مظلة وتسير بدون لوحات أسفل كوبري القوات المسلحة.

وأضاف: وعند محاولة توقيفه خارج الطريق لاتخاذ الإجراءات القانونية حاول المتهم الهروب متخطيًا أفراد الدورية حيث صادف ذلك مرور عقيد شرطة يتبع للإدارة العامة للخدمات الطبية الذي بدوره قام باعتراض سيارة المتهم بمركبته.

وأكد المكتب الصحفي للشرطة أنه وبتفتيش السيارة تم العثور بحوزته على سيجارة حشيش وميزان مخدر الآيس وعدد (280) حبة نيرفاكس إضافة لعدد (6) حقن فارغة وشرائط لاصقة وبموجب ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة المتهم.حيث تم إخراج المركبة من الطريق العام وعند تفتيشها تم العثور بحوزته على سيجارة حشيش وميزان مخدر الآيس وعدد (280) حبة نيرفاكس إضافة لعدد (6) حقن فارغة وشرائط لاصقة وبموجب ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته بقسم شرطة الخرطوم شمال تحت المواد (١٠٠/٦٨) والمادة (١٥ أ ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

صحيفة السوداني