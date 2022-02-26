مجموعة مسلحة تهاجم حقول البترول بغرب كردفان





قال تجمع العاملين بقطاع النفط، إن مجموعة مسلحة هاجمت، الاثنين الماضي، طوف تغيير وردية العاملين بحقل بليلة بوحدة المعالجة المركزية ونجم عن الهجوم إصابة ثلاثة من العمال بالرصاص الحي. محذراً من مغبة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمن العاملين بالقطاع، وإن أدى ذلك للإغلاق الكلي لحقول النفط. وأضاف في بيان له بحسب (صوت الهامش)، أن الحقل، شهد مجموعة من الأحداث التخريبية من حرق وتخريب للآبار وتعدٍ على حقل شركة شارف وإغلاقه لساعات، منوهاً إلى استهداف مطار بليلة بقذائف ”آر بي جي“. وحمّل التجمع ما وصفها بالسلطة الانقلابية والوزير محمد عبد الله مسؤولية حياة العاملين بحقل بليلة، وخروج حقل بليلة عن السيطرة الأمنية.

صحيفة الحراك السياسي