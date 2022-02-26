مستأجرون ببحري يستنجدون بالحكومة لوقف “إزالات”





طالب مستأجرو المحال التجارية والأكشاك في منطقة نبتة مربع (2) التابعة لمحلية الخرطوم بحري، السلطات بوقف عمليات الإزالة لمواقعهم المُقررة اليوم “السبت”، وهددوا بتصعيد الأمر لأعلى الجهات.

وقال عدد من المستأجرين في حديث لـ(الحراك)، إن الإدارة العامة للتخطيط العمراني في محلية الخرطوم بحري؛ أقرت في خطاب بعثت به إلى مدير وحدة دردوق ونبتة الأحامدة الإدارية، بوجود مخالفات هندسية داخل أرض تخص رجل الأعمال “سعد العمدة”؛ تتمثل في تشييد مطعم دون خرط مصدقة وتصاريح مباني وتغيير الغرض من سكني إلى تجاري، بجانب موقع عقارات على حرم الطريق العام.

وأشارت إدارة التخطيط برئاسة مديرها المهندس عبد العظيم بكري عبد الله، إلى أن الأكشاك تقع خارج موقع المواطن المذكور “سعد العمدة”، لكنها تهدد بالسلامة المرورية لقربها من الأسفلت وتخلق تزاحماً وتشويهاً بصرياً مع عدم وجود رخص أو عقود أو كروت صحية، ولم يبرزوا ما يفيد بدفعهم إيجارات للوحدة، وهو ما نفاه المستأجرون الذين أكدوا أنهم يحملون تصاديق ورخصاً تجارية من وحدة دردوق اعتباراً من العام الماضي.

وكشفت الإدارة عن وجود مقترح تفاهم مع “سعد العمدة” باستثمار (3209) متر مربع ملكه شراكة مع محلية بحري ووحدة دردوق بنسبة يتم الاتفاق عليها، وعمل تعاقد بتخطيط حديث يراعي اللوائح والمنفعة واستيعاب أصحاب الأكشاك والرواكيب والطبالي داخل السوق المقترح، وعمل عقودات وتراخيص جديدة.

في الأثناء، أكد مسؤول رفيع في وحدة دردوق ونبتة والأحامدة للصحيفة، أن الأرض محل النزاع لا علاقة لها برجل الأعمال سعد العمدة، وإنما هي ملك للوحدة الإدارية، وقال:”لا يحق لأية جهة إزالة المحال التجارية والأكشاك إلا بقرار رسمي من نيابة مخالفات الأراضي”.

صحيفة الحراك السياسي