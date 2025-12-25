تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية

تراجعت أسعار الذهب أمس، عقب موجة ارتفاع قياسية.

وانخفضت في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 4479.38 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 4502.8 دولار عند التسوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة مستوى تاريخيًا جديدًا عند 71.94 دولارًا مرتفعة بنسبة 0.7%، أما البلاتين فقد تراجع بنسبة 2.4% مسجلًا 2220.44 دولارًا، كما هبط البلاديوم بأكثر من 9% ليصل إلى 1683.58 دولارًا للأونصة.

