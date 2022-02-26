احذر 5 أطعمة ترفع مستوى الالتهابات في الجسم





تتسبب بعض الأطعمة، مثل الأطعمة المقلية أو اللحوم المصنعة، في الإصابة بالالتهاب أيضًا. ويمكن أن يساعد تتبع العناصر التي تجعل هذه الحالة أسوأ على الشعور بالتحسن على المدى الطويل. في حين أن العديد من العناصر تجعل الالتهاب أسوأ بشكل واضح، فإن بعض العناصر تتسلل ويمكن أن تؤدي إلى استجابة مناعية ببطء.

ويقوم الجسم برد فعل من خلال جهاز المناعة عندما يعتقد أن هناك غزوا من البكتيريا أو مسببات الأمراض الأخرى، ويرسل في البداية السيتوكينات والخلايا الالتهابية الأخرى للدفاع عن الجسم، ثم تبدأ عملية الشفاء مما يؤدي إلى التورم والألم وأحيانا احمرار الجلد

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